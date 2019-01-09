Лайфстайл
С момента трагедии прошло 10 лет
Ролики фильмов
Астронавт Трой Холлоуэй застревает по ту сторону солнца и ждет команду спасения.
Главная тема
Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала
Ролики фильмов
Красавица Джина Родригес
становится пешкой наркоборона в игре против ЦРУ и УБН.
Новости кино
Объявлены номинанты на 72-ю премию Британской академии кино и телевизионных искусств.
Новости кино
Британской актрисе театра, кино и телевидения исполнилось бы 80 лет.
Лайфстайл
Актриса откровенно поговорила с поклонниками
Ролики фильмов
Бывший киллер Мадс Миккельсен
вынужден вернуться к старой профессии из-за бывшего клиента.
Лайфстайл
Виной всему танцевальная лихорадка
Спутник телезрителя
9 января, 21-00, СТС
Ролики фильмов
Фильм Ромы Жигана показывает истинный облик русского хип-хопа.
Рецензии на фильмы
Американская адаптация известной французской комедии
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