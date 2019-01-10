Ролики фильмов
Джим Джармуш
рассказывает историю художника Жана-Мишеля Баския.
Ролики фильмов
Новости театра
В столице вновь пройдут гастроли знаменитой екатеринбургской труппы.
Новости кино
14 января на СТС выйдут заключительные серии популярного спортивного сериала.
Новости кино
Это первая российская лента в главном конкурсе смотра за последние пять лет.
Лайфстайл
У актрисы есть план на случай потери работы
Лайфстайл
Эконом-классом артистка больше не отважится полететь
Ролики фильмов
Астронавт Трой Холлоуэй застревает по ту сторону солнца и ждет команду спасения.
Главная тема
Дженифер Лопес, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Миа Васиковская, Уилл Смит, Том Хэнкс и показывают, как начать сначала
Ролики фильмов
Красавица Джина Родригес
становится пешкой наркоборона в игре против ЦРУ и УБН.
Спутник телезрителя
9 января, 21-00, СТС
Рецензии на фильмы
Американская адаптация известной французской комедии
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