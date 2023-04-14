«Бункер». Трейлер на английском языке

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Новости кино Сказочный фильм «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября В роли Емели — Никита Кологривый

Новости кино Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности» На этот раз история будет рассказана от лица мужчины

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Новости кино Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов» В продолжении сериала к своим ролям вернутся Владимир Селиванов, Зоя Бербер и Марина Федункив

Интервью Франт Гво: «Истинная сложность не в том, чтобы изобразить какую-нибудь катастрофу, а в том, чтобы показать настоящего человека» Режиссер франшизы «Блуждающая Земля» – о прогрессе кинопроизводственной мощности Китая, ошибках первого фильма и связи научной фантастики с реальностью

Обзор сериалов «Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны Что нужно о нем знать и почему он всех очаровал?