«Баския: Взрыв реальности»

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Новости театра «Коляда-театр» проведёт в Москве рождественский фестиваль В столице вновь пройдут гастроли знаменитой екатеринбургской труппы.

Новости кино На следующей неделе стартует финал «Молодёжки» 14 января на СТС выйдут заключительные серии популярного спортивного сериала.

Новости кино Sheena667 Григория Добрыгина включён в основной конкурс Роттердамского фестиваля Это первая российская лента в главном конкурсе смотра за последние пять лет.

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