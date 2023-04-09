«Барби». Трейлер №2 на английском языке

Главная тема
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
Спутник телезрителя
7 апреля, 23:15, ТВ-3
Новости кино
В линейке премьер — «Пока все дома», «Родные и близкие», «Бывшие любимые», «Любовь во всём виновата» и «Нам не жить друг без друга»
Спутник телезрителя
9 апреля, 21:00, СТС
Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, viju TV1000 action
Интервью
Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»
Обзор сериалов
Оно учит физике, химии и взаимоуважению
Лайфстайл
Телеведущая считает, что режиссёр не воспользовался уникальным шансом построить карьеру в Голливуде
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