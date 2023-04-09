Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Барби». Трейлер №2 на английском языке

трейлер

9 апреля 2023
Марго Робби в образе Барби отправляется в авантюрное путешествие в реальный мир


видео добавил посетитель You
персоны
Грета ГервигРайан ГослингЭмма МаккейМарго РоббиУилл ФерреллЭнн Хэтэуэй
фильмы
Барби

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   9.04.2023 - 19:41
Очень розовое))). Робби хороша в любой роли. Вот это настоящий талант. Играет больную Харви Квин, а потом розовую куклу, без мозгов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Главная тема
«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram