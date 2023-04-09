«Тайна пропавшей деревни». Трейлер №2

Новости кино
Главные роли в проекте «Главы государств» исполнят Джон Сина и Идрис Эльба
Лайфстайл
Телеведущая считает, что режиссёр не воспользовался уникальным шансом построить карьеру в Голливуде
Главная тема
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
Новости кино
По сюжету инцидент снимает на камеру блогер-миллионник в исполнении Павла Чернышева
Новости кино
Премьера состоится в октябре 2024 года
Новости кино
В линейке премьер — «Пока все дома», «Родные и близкие», «Бывшие любимые», «Любовь во всём виновата» и «Нам не жить друг без друга»
Спутник телезрителя
7 апреля, 23:15, ТВ-3
Лайфстайл
Актёр не признал своей вины
обсуждение >>