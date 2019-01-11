Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Река памяти»

трейлер

11 января 2019
Станислав Бондаренко отправляется на поиски своей считавшейся погибшей подруги.

размер: 2.93 Mb     просмотров: 520     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Филипп АзаровСтанислав БондаренкоСтанислав НазировТатьяна РассказоваСветлана Смирнова-Кацагаджиева
фильмы
Река памяти

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Тёмное зеркало
триллер
США, 2018
Начни сначала
комедия, мелодрама
США, 2018
Снежные гонки
комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2018
Тайна семьи монстров
комедия, приключения
Индия, Мексика, 2017
Химера
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью