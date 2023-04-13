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«Фаворитка». Трейлер на французском языке

трейлер

13 апреля 2023
История Жанны Бекю — последней официальной фаворитки короля Людовика XV. В главных ролях — Джонни Депп и Майвенн Ле Беско


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Джонни ДеппМайвенн Ле БескоНоэми ЛьвовскиМельвиль ПупоПьер Ришар
фильмы
Фаворитка

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