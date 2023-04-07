«Страна чудес Вилли»

Спутник телезрителя
9 апреля, 21:00, СТС
Главная тема
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
Обзор сериалов
Оно учит физике, химии и взаимоуважению
Новости кино
В прокате с 4 мая
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Телеведущая считает, что режиссёр не воспользовался уникальным шансом построить карьеру в Голливуде
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Премьера сериала «Жить жизнь»
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Актёра обвиняют в призывах к протестам
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Актёр удалил все фотографии с женой из социальных сетей
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