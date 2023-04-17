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«Мегалодон»

трейлер

17 апреля 2023
Джош Лукас и его семья вынуждена противостоять древней силе в виде мстительного мегалодона


видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Венус АриэльАдриан ГрюнбергДжош ЛукасХулио СедильоФернанда УррехолаХорхе А. Хименес
фильмы
Мегалодон

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   17.04.2023 - 17:07
Не понятно зачем снимать кино слабее, чем МЭГ со Стэтхемом. Ведь суть одна и та же. А еще опять акулы... читать далее>>
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