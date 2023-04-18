«Синистер. Начало»

что почитать?

Героиня турецкого сериала спасается от мужа-тирана — и находит настоящую любовь

«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

Нил Кропалов и Орит Блейзер сыграли «Принца и нищую»

Санта-Барбара: Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его единокровным братом

Новости кино

На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой

Канал покажет мини-сериалы «Далёкая и близкая», «Всё равно ты моя», «Я тебя не отпущу», «Ателье счастья» и «Двое на краю»