Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Маскерад». Трейлер №2

трейлер

17 апреля 2023
Романтический триллер от режиссёра Михаила Шевчука


видео добавил посетитель Yevgeniya

Самое интересное

персоны
АнарДаниил СпиваковскийАлексей ФаддеевАнастасия ШевчукМихаил ШевчукВалерия Шкирандо
фильмы
Маскерад

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Булгаков. Этот мир – мой!»
«Булгаков. Этот мир – мой!»
Документальный кинопроект — история Булгакова-драматурга. Сюжет основан на воспоминаниях, мемуарах, письмах самого Булгакова и его окружения, которые показаны через призму театра
Деконструкция «ПираМММида»

Афиша кино >>

Гремлины: Хранители леса
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Земля Алькаррас
драма
Испания, Италия, 2022
Пингвинёнок Пороро: Приключения в замке дракона
детский фильм, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Серебряная звезда
драма, приключения, фильм о животных
Нидерланды, 2022
Вызов
космическая драма
Россия, 2023
Мизантроп
боевик, детектив, драма, криминальный фильм
США, 2023
Русский крест
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?