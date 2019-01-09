«Стражи Галактики 2»

ревью

Релиз состоится в этом году на Netflix.

Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры

История кино

Российское кино: очень краткая история

По сравнению с литературой или театром киноискусство кажется чуть ли не младенцем. Однако этому младенцу, как известно, перевалило за сто лет.