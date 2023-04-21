«Круиз по джунглям: Тайна Вальверде»

Лайфстайл
Актриса отметила 33-летие
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине
Обзор сериалов
Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения
Новости кино
Роль тюремного авторитета стала для него кинодебютом
Лайфстайл
Бородин просил Генпрокуратуру проверить актёра на экстремизм
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 апреля, 02:45, viju TV1000 русское
Новости кино
Помимо знакомой четверки в проекте снялись Дмитрий Нагиев и Екатерина Варнава
Новости кино
В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина
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