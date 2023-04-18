«То самое лето»

Обзор сериалов
Героиня турецкого сериала спасается от мужа-тирана — и находит настоящую любовь
Спутник телезрителя
18 апреля, 19:00, viju TV1000 action
Спутник телезрителя
17 апреля, 23:10, viju TV1000 русское
Лайфстайл
В раю климат, зато в аду компания
Новости кино
Канал покажет мини-сериалы «Далёкая и близкая», «Всё равно ты моя», «Я тебя не отпущу», «Ателье счастья» и «Двое на краю»
Новости кино
Лайфстайл
Актёр дал развёрнутый комментарий и пообещал проверить деятельность главы ФПБК
Новости кино
Мелодраму покажут на телеканале «Dомашний»
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