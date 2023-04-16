«Мухнём на Луну». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
19 апреля, 23:00, Кино ТВ
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине
Новости кино
В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина
Спутник телезрителя
18 апреля, 19:00, viju TV1000 action
Обзор сериалов
Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения
Лайфстайл
Профессиональные космонавты выступили против
Новости кино
Подростковая мелодрама выходит в прокат 11 мая
Обзор сериалов
Батюшка и полицейская против русской народной нечисти
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