«Сто лет тому вперёд»

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На режиссёра подал в суд сценарист Микки Де Хара

Гая Ричи обвиняют в присвоении чужой идеи для фильма «Джентельмены»

Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Стругацкого

Новости кино

На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой

Канал покажет мини-сериалы «Далёкая и близкая», «Всё равно ты моя», «Я тебя не отпущу», «Ателье счастья» и «Двое на краю»