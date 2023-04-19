«14+ Продолжение»

Новости кино
В продолжении зрителей ожидают новые приключения героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Павла Чинарёва и Любови Толкалиной
Спутник телезрителя
18 апреля, 19:00, viju TV1000 action
Новости кино
Все эпизоды военной драмы выйдут 27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink
Новости кино
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На режиссёра подал в суд сценарист Микки Де Хара
Обзор сериалов
Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения
Спутник телезрителя
19 апреля, 23:00, Кино ТВ
Новости кино
В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина
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