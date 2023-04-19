«Вызов». Первые отзывы

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Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения

Сколько людей, столько мнений: Зрители о сериале «Невский»

Помимо знакомой четверки в проекте снялись Дмитрий Нагиев и Екатерина Варнава

Сериал о новых приключениях «Квартета И» выходит 24 апреля на START

Бородин просил Генпрокуратуру проверить актёра на экстремизм

Данила Козловский подал в суд на активиста Виталия Бородина, написавшего на него донос

В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина

Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»

«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

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Полина Гухман влюбляется в Глеба Калюжного в трейлере «14+ Продолжение»

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«Это моё тело»: Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя

Также актриса призналась, что чувствует вину из-за перерыва в карьере