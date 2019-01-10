«Бойцовский срыв»

Новости кино
Новости кино
Сценаристами фильма назначены Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, работавшие над четырьмя частями «Пилы»
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Новости кино
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Лайфстайл
Ребенка актеру родила суррогатная мать
Интервью
Режиссер фильма «1+1: Голливудская история» – о международных хитах, человечности, сложных шутках и Николь Кидман
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Год назад актриса узнала, что неизлечимо больна
Ролики фильмов
Продолжение весёлых приключений Аладдина — предприимчивого воришки из Багдада, города тысячи сокровищ, ковров-самолётов и злых колдунов.
Ролики фильмов
Первый масштабный русский фильм о серфинге.
Ролики фильмов
Предыстория появления нечисти в загадочном доме Юрия Чурсина
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Рецензии на фильмы
Псевдо-историческая драма о соперничестве за престол
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Махершала Али
борется с защитными механизмами памяти и катается по США
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