«Ателье счастья». Отрывок

Обзор сериалов
Отзывы на один из самых обсуждаемы проектов российского телевидения
Новости кино
Помимо знакомой четверки в проекте снялись Дмитрий Нагиев и Екатерина Варнава
Лайфстайл
Бородин просил Генпрокуратуру проверить актёра на экстремизм
Новости кино
В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина
Спутник телезрителя
18 апреля, 19:00, viju TV1000 action
Новости кино
Подростковая мелодрама выходит в прокат 11 мая
Лайфстайл
Также актриса призналась, что чувствует вину из-за перерыва в карьере
Новости кино
Роль тюремного авторитета стала для него кинодебютом
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