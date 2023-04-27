Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Астрал. Женщина в чёрном»

трейлер

27 апреля 2023
Чтобы открыть тайну исчезновения сына, Анна Кэмп решает провести темный ритуал вызова потусторонней силы


видео добавил посетитель Тимо
персоны
Анна КэмпРитчи Монтгомери
фильмы
Астрал. Женщина в черном

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   27.04.2023 - 14:37
Зачем к каждому второму фильму приписывать в названии слово Астрал. В данном случае больше подходит Ритуал. Нет, как бараны, то же самое по кругу лепят. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
Воспоминания об убийстве
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Южная Корея, 2003
Возрождённые
детектив, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Волшебная флейта
музыкальный фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
Призрак у озера
мистика, триллер
Южная Корея, 2022
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Банк Дэйва
биография, драма, комедия
Великобритания, 2023
Безос. Человек, создавший Amazon
биография, драма, исторический фильм, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram