«Паранормальное. Другой мир». Трейлер на английском языке

что почитать?

Актёр столкнулся с харассментом со стороны оскароносного режиссёра

Мэттью Лоуренс рассказал, что не получил роль в фильме Marvel из-за отказа раздеться

Ирина Пегова, Артур Ваха и Станислав Дужников сыграют в новой версии «Ханумы»

Новости кино

У хоррора «Улыбка» появится сиквел

Для студии Paramount Pictures фильм стал большим кассовым успехом, поскольку при бюджете в $17 млн заработал 220 млн долларов