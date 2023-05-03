«Стоп-слово»

Спутник телезрителя
30 апреля, 10:35, СОЛНЦЕ
Лайфстайл
По словам актёра, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу
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Как курс киностудии отразился в биографии режиссера, продолжателя идеи маленьких трагедий
Новости кино
Лента выйдет в прокат 14 февраля 2025 года
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Спутник телезрителя
3 мая, 07:45, viju TV1000
Спутник телезрителя
1 мая, 10:45, СОЛНЦЕ
Новости кино
Сериал Николая Хомерики «Спасти единственного сына» выходит в онлайн-кинотеатре KION
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