«Бим-2». ТВ-ролик №2

анонс

Сирота Юкито Янаги отправляется на архипелаг Аягасима, где водятся таинственные существа и драконы

26 апреля

«Яга и книга заклинаний»

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии