Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Добро пожаловать на вискарню Комады». Трейлер на японском языке

трейлер

8 мая 2023
История возрождения фамильной винокурни и фирменного семейного рецепта виски


видео добавил посетитель Arny
персоны
Саори ХаямиЁсимаса Хосоя
фильмы
Добро пожаловать на вискарню Комады

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Тонкой нитью»
«Тонкой нитью»
Тонкая нить сплетает лоскуты на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России
1 комментарий

Афиша кино >>

14+ Продолжение
мелодрама
Россия, 2023
Кто убил BlackBerry
биография, драма, комедия, экранизация
Канада, 2023
Мама мафия
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, США, Великобритания, 2023
Убийца «Священный паук»
драма, криминальный фильм, триллер
Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания, 2022
Чужие: Вторжение
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Без фильтров
триллер
США, 2022
Влюблён без памяти
драма
Бельгия, Франция, 2022
Заклятье. Последняя битва
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен