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«Чужой: Завет»

трейлер

17 января 2019
Андроид Майкл Фассбендер летит на родную планету Создателей, чтобы узнать, для чего представители супер-расы создали людей, а потом решили их уничтожить.

размер: 19.18 Mb     просмотров: 137     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Билли КрадапДэнни МакбрайдРидли СкоттКэтрин УотерстонМайкл Фассбендер
фильмы
ПрометейЧужой: Завет

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