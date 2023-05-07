«Дюна 2». Трейлер на английском языке

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Новости кино Не стало звезды «Убойной силы» и «Агента национальной безопасности» Александра Тютрюмова Петербургскому актеру и продюсеру было 64 года

Новости кино Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая Премьера многосерийной драмы с подзаголовком «Восемь лет спустя» состоится на телеканале «Россия»

Новости кино В День Победы состоится премьера фильма «Топор 1945» с Андреем Смоляковым НТВ покажет 9 мая все части военной драмы

Спутник телезрителя «1+1»: Нет ручек — нет конфетки 7 мая, 19:00, viju TV1000

Спутник телезрителя «Рубеж»: Спасибо деду за победу 6 мая, 22:50, СТС

Рецензии на фильмы «Уроки фарси»: Язык мой, враг мой Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря