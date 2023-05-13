«Икимоно». Трейлер на японском языке

Лайфстайл
После смены руководства в театре у актрисы появились новые роли
Интервью
Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников
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Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Спутник телезрителя
13 мая, 23:15, Первый канал
Лайфстайл
Артистка готовится к свадьбе через полгода после объявлении о разводе
Спутник телезрителя
10 мая, 18:10, Cinema
Новости кино
В психологическом триллере также снимаются Анна Михалкова, Елизавета Ищенко и Семен Серзин
Обзор сериалов
Сериал Николая Хомерики про родительский подвиг
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