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«Проникновение»

трейлер

12 мая 2023
Эшли Бенсон, начинающая актриса и неудовлетворенная домохозяйка, начинает встречаться со своим новым садовником Шайло Фернандесом. Но он — не тот, кем кажется


видео добавил посетитель Дядя Стёпа
персоны
Эшли БенсонЛоган МиллерФрэнк УэйлиДжей ФароаШайло Фернандес
фильмы
Проникновение

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   12.05.2023 - 13:17
Не смотря на интригующий ролик, есть сомнения насчет фильма. Практически все понятно из 2 минут, а значит само кино, будет смотреться предсказуемо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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