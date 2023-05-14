«Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке». Трейлер с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино
Лайфстайл
Разобраться с триггерами актёру помогла работа в сериале «Переполненная комната»
Интервью
Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере
Лайфстайл
Низкая самооценка приводит к преждевременному старению и проблемам со здоровьем
Главная тема
Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Спутник телезрителя
14 мая, 22:35, Первый канал
Новости кино
Главные роли в фильме исполнят Приянка Чопра, Джон Сина и Идрис Эльба
Лайфстайл
Две желанные роли достались Эмили Блант и Сандре Буллок
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