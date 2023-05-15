«Трейдер». ТВ-ролик №4

Интервью
Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников
Новости кино
Главные роли в фильме исполнят Приянка Чопра, Джон Сина и Идрис Эльба
Лайфстайл
Две желанные роли достались Эмили Блант и Сандре Буллок
Лайфстайл
Сейчас они находятся в СИЗО
Новости кино
Весенний сезон на ТВЦ завершится премьерой нового детектива и десятым сезоном сериала «Я знаю твои секреты
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Новости кино
Добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино
Новости кино
На НТВ 15 мая состоится премьера комедийного детектива
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