«Трейдер». ТВ-ролик №3

Новости кино
Второй сезон «Здравствуйте, вам пора!» выходит 1 июня
Новости кино
Главные роли в фильме исполнят Приянка Чопра, Джон Сина и Идрис Эльба
Спутник телезрителя
13 мая, 23:15, Первый канал
Лайфстайл
Низкая самооценка приводит к преждевременному старению и проблемам со здоровьем
Интервью
Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников
Лайфстайл
Разобраться с триггерами актёру помогла работа в сериале «Переполненная комната»
Новости кино
Добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи
Обзор сериалов
Сериал Николая Хомерики про родительский подвиг
обсуждение >>