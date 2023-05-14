«Трейдер». ТВ-ролик №2

Лайфстайл
В 2015 году у актёра обнаружили опухоль в области почки
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Главная тема
Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Обзор сериалов
Сериал Николая Хомерики про родительский подвиг
Новости кино
Второй сезон «Здравствуйте, вам пора!» выходит 1 июня
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино
Новости кино
Добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи
Лайфстайл
Ранее актёра признали иноагентом
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