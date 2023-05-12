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«Загадка на двоих. Февральская сирень». ТВ-ролик

телеролик

12 мая 2023
Екатерина Рябова в новом детективе по мотивам одноименного романа Людмилы Мартовой


видео добавил посетитель omela
персоны
Артур ВахаПетр ЗабелинСергей ПерегудовВладимир Петров (V)Екатерина РябоваНаталья Ткаченко
фильмы
Загадка на двоих. Февральская сирень

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   12.05.2023 - 13:48
Когда уже начнут снимать нормально. Место преступления, топчется много лишнего народа. Убийства напоминают школьную постановку, трупы смахивают на спящих людей... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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