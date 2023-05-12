«Загадка на двоих. Февральская сирень». ТВ-ролик

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Рецензии на фильмы Фронтовики смеются: «Крепкий орешек» – эксцентрическая комедия об одном странном, но лихом подвиге Фильм Теодора Вульфовича – манифест боевого офицера о фильмах современников

Лайфстайл «Он старался строить репертуар для дочери»: Олеся Железняк о Ленкоме под руководством Марка Захарова После смены руководства в театре у актрисы появились новые роли

Лайфстайл «Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук Их обвиняют в оправдании терроризма

Лайфстайл «Я невеста»: Валерия Ланская объявила о помолвке Артистка готовится к свадьбе через полгода после объявлении о разводе

Спутник телезрителя «Любит – не любит»: Ищите Ходченкову В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино

Лайфстайл «Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии Актёр добывал сослуживцам продовольствие, давая концерты в колхозах

Лайфстайл «Когда тебя отвергают - это очень болезненно»: Олеся Железняк о пробах на роль Фаины Раневской Актриса призналась, что ей не везёт с кинопробами