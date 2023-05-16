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«(Не)идеальные роботы»

трейлер

16 мая 2023
Шейлин Вудли и Джек Уайтхолл в остросюжетной комедии, действие которой происходит в Америке в недалеком будущем


видео добавил посетитель Slon
персоны
Шейлин ВудлиКаспер КристенсенРичард ЛиппертЭмануэла ПостаккиниДжек УайтхоллЭнтони ХайнсЧелси Эдмундсон
фильмы
(Не)идеальные роботы

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анонс

«Кухня со звёздами»
«Кухня со звёздами»
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2 комментария

Афиша кино >>

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