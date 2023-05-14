Лайфстайл
В 2015 году у актёра обнаружили опухоль в области почки
Интервью
Актриса о съемках в сериале «Юность» и опыте жизни в детском лагере
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 мая, 04:55, Дом Кино
Обзор сериалов
Сериал Николая Хомерики про родительский подвиг
Лайфстайл
Ранее актёра признали иноагентом
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Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Лайфстайл
Режиссёра отвезли в Институт Склифосовского
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Съемки исторического детектива завершились в Петербурге
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