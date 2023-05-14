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«Лебединая труба». Трейлер на английском языке

трейлер

14 мая 2023
Фильм рассказывает историю Луиса, молодого лебедя, который не может трубить. С помощью отца Луис учится играть на трубе и многому другому


видео добавил посетитель Полька
персоны
Джейсон АлександерКэрол БернеттСет ГринМэри СтинбергенРиз Уизерспун
фильмы
Лебединая труба

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