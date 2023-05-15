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«Дыхание»

трейлер

15 мая 2023
Драма Романа Каримова про врачей Ирину Горбачёву, Антона Батырева и Даниила Воробьёва, боровшихся за жизнь людей в разгар пандемии ковида


видео добавил посетитель Тимо

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персоны
Антон БатыревДаниил ВоробьёвИрина ГорбачёваАндрей КаракоРоман КаримовВера Шпак
фильмы
Дыхание

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1 комментарий
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драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
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