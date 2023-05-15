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Ролики фильмов
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«Пианистка-2». ТВ-ролик
«Пианистка-2». ТВ-ролик
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телеролик
15 мая 2023
Евгения Лоза
уверена, что среди ее друзей нет убийцы, но, разговаривая с ними, с удивлением обнаруживает, что почти все они ей врут
«Баба Яга спасает мир»
«(Не)идеальные роботы»
«История о мононокэ». 2 сезон. Трейлер на японском языке
«Кухня со звёздами»
«Дыхание»
видео добавил посетитель
yanna
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персоны
Людмила Артемьева
,
Марат Башаров
,
Сергей Борчуков
,
Ирина Вальц
,
Иван Жидков
,
Евгения Лоза
фильмы
Пианистка-2
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анонс
16 мая
«Баба Яга спасает мир»
Семейная комедия с
Людмилой Артемьевой
в главной роли
16 мая
«(Не)идеальные роботы»
Шейлин Вудли
и
Джек Уайтхолл
в остросюжетной комедии, действие которой происходит в Америке в недалеком будущем
15 мая
«История о мононокэ». 2 сезон. Трейлер на японском языке
Хёма Кунато должен научиться контролировать свои эмоции, когда имеет дело с цукумогами
1 комментарий
15 мая
«Кухня со звёздами»
История кондитера-миллионера, который прошел путь от мальчика-неудачника из приемной семьи до победителя в чемпионате мира среди кондитеров
2 комментария
Афиша кино >>
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драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
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