«Звёздный суд»

Спутник телезрителя
14 мая, 22:35, Первый канал
Новости кино
Весенний сезон на ТВЦ завершится премьерой нового детектива и десятым сезоном сериала «Я знаю твои секреты
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Лайфстайл
Сейчас они находятся в СИЗО
Спутник телезрителя
16 мая, 21:15, ТВ-3
Интервью
Звезда «Трудных подростков» — о большой мечте, зрительском признании и усталости от ролей гопников
Главная тема
Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Спутник телезрителя
13 мая, 23:15, Первый канал
Лайфстайл
Твёрдые принципы стоили актрисе ролей
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