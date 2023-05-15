«Волны». Трейлер №2

Новости театра
Премьерные показы спектакля Никиты Кобелева состоятся 1 и 2 июля
Главная тема
Актер «спасает единственного сына» – от террористов, наркотиков, волков и, возможно, Джеймса Бонда
Новости кино
Начались съемки сериала «Наследники. Дар крови
» о трех подростках, которые неожиданно открывают в себе суперспособности
Лайфстайл
Твёрдые принципы стоили актрисе ролей
Новости кино
Весенний сезон на ТВЦ завершится премьерой нового детектива и десятым сезоном сериала «Я знаю твои секреты
»
Новости кино
Главные роли в фильме исполнят Приянка Чопра, Джон Сина и Идрис Эльба
Главная тема
Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту
Лайфстайл
Сейчас они находятся в СИЗО
обсуждение >>