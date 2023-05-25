«Париж, 13-й округ». Трейлер с русскими субтитрами

Обзор сериалов
Андрей Мерзликин в роли русского зомби
Интервью
Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только
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Премьеры фильмов Жюстин Трие и Карима Айнуза
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По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни
Лайфстайл
Премьера фильма «Временные ограничения»
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От юных аутистов до спасителей Вселенной
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
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