«Париж, 13-й округ». Трейлер с русскими субтитрами

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Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только

Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни

Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие

Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

Интервью

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире