Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дом удовольствий»

трейлер

26 мая 2023
В поисках вдохновения для нового романа Ана Жирардо решается на невероятный и аморальный эксперимент: устраивается работать в бордель


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Оре АтикаАнисса БоннфонАна ЖирардоРосси Де ПальмаФилипп РеббоЯнник Ренье
фильмы
Дом удовольствий

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Создатель»
«Создатель»
Солдат Джон Дэвид Вашингтон находится в эпицентре войны между человечеством и искусственным интеллектом. Исход противостояния может решить могущественный робот-ребёнок

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram