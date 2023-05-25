«Сага о Винланде». 2 сезон. Трейлер №6 на японском языке

Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Лайфстайл
По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни
Новости кино
Стартовали съемки драмеди «Первый класс»
Новости кино
Главную роль в сериале от создателей «Ольги» исполнила Аглая Тарасова
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Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа
Рецензии на фильмы
Скандинавская психологическая драма в обертке научной фантастики
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Премьера фильма «Временные ограничения»
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Премьера фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм»
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