«Кто пригласил Чарли?»

трейлер

Семья из Нью-Йорка, скрывающаяся в Хэмптоне, попадает в переплёт, когда к ним приезжает Чарли, который знает слишком много об отце семейства

«Сдвиг» «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы». Трейлер на японском языке «Турбозавры: Привет, Сирена!» «Нечто. Монстр из глубин» «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Трейлер №2