«Снегирь». Трейлер №2

Спутник телезрителя
28 мая, 19:15, ТВ-3
Спутник телезрителя
27 мая, 18:55, СТС
Спутник телезрителя
26 мая, 23:20, ОТР
Лайфстайл
Вечеринки брендо Chopard и Aston Martin, гала-вечер amfAR и премьеры фильмов Катрин Брейя и Чань Ань Хунга
Анимация
Музыкальный шедевр Масааки Юасы о пользе перемен
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Лайфстайл
Люди не видят его компетенций
Новости кино
ТНТ ведет подготовку к съемкам полнометражной картины в совместном производстве с Индией
обсуждение >>