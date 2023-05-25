«Луни Тьюнс: Страннее выдумки». Трейлер на английском языке

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Вечеринки брендо Chopard и Aston Martin, гала-вечер amfAR и премьеры фильмов Катрин Брейя и Чань Ань Хунга

Интервью

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире