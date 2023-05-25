«Пищеблок-2»

Спутник телезрителя
В ночь с 24 на 25 мая, 00:35, viju TV1000 action
Интервью
Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только
Интервью
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
Главная тема
Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа
Новости кино
Актрисам достались роли подруг главной героини
Обзор сериалов
Андрей Мерзликин в роли русского зомби
Лайфстайл
По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни
Рецензии на фильмы
История художественного рабства под личиной брака
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