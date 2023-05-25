«Пищеблок-2»

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Спутник телезрителя «План побега»: Беги, Сильвестр, беги В ночь с 24 на 25 мая, 00:35, viju TV1000 action

Интервью Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя» Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только

Интервью Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье» Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире

Главная тема Джерард Батлер: Задира, мачо, скромный спаситель человечества Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа

Новости кино Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Актрисам достались роли подруг главной героини

Обзор сериалов «И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв Андрей Мерзликин в роли русского зомби

Лайфстайл Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие По мнению режиссёра, русской интеллигенции пора перестать презирать свою страну и скорбеть по «прошлой» жизни