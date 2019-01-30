«Отогрей мое сердце»

ревью

«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля

Противостояние абхазской и грузинской семей на фоне гражданской междоусобицы.

Новости театра

Минкультуры проверит артистов на востребованность

Проверки могут начаться уже осенью этого года.